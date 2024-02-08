Россиянам объяснили, в каком случае выплату пенсии могут приостановить

Россиянам могут приостановить выплату пенсии, если они в течение полугода не будут приходить за ней в почтовое отделение или не получать деньги дома. Об этом «Москве 24» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Есть разные способы доставки пенсии. В частности, через почтовое отделение или на дом. То есть приходили к пенсионеру, а его нет, либо сам он не наведывался на почту. Тогда это вызывает вопросы. Социальный фонд может приостановить выплату пенсии для уточнения обстоятельств», — пояснил эксперт.

Однако пенсионерам, которые получают выплаты на карту, не прекратят их начисление, даже если они не будут снимать деньги, уточнил профессор. По его словам, в этом случае пожилые люди могут распоряжаться пенсией по своему усмотрению, в том числе, хранить ее в течение длительного времени.

В конце января заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что самозанятых россиян могут приравнять к неработающим пенсионерам, после чего их пенсии тоже смогут индексировать. Он добавил, что в настоящее время соответствующий законопроект Минтруда проходит межведомственное согласование, после чего его направят в Госдуму.

Ранее россиянам рассказали, как рассчитывается пенсия по договорам ГПХ.