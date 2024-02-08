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В посольстве РФ рассказали об условиях содержания экс-командира ДШРГ «Русич» в Финляндии

Посол Кузнецов: россиянин Торден не жалуется на условия содержания в Финляндии

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ДШРГ «Русич»/VK

Бывшего командира ДШРГ «Русич» Воислава Тордена (Ян Петровский) содержат в финской тюрьме в приемлемых условиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова посла РФ в Финляндии Павла Кузнецова.

«В беседах с нашими сотрудниками Воислав Торден каких-либо жалоб на условия содержания не высказывал. Они соответствуют общему тюремному режиму, ему предоставляется связь для общения с семьей», — сообщил журналистам дипломат.

По словам Кузнецова, россиянина регулярно навещают сотрудники консульства, которые проверяют условия его содержания под стражей, следят за состоянием здоровья Тордена, а также постоянно находятся на связи с адвокатами задержанного.

19 июля 2023 года семья Тордена прошла через пункт «Ваалимаа», но на следующий день перед посадкой в самолет россиянина задержала полиция.

В начале октября Киев запросил экстрадицию мужчины, обвинив его в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию.

В декабре Тордена арестовали по подозрению в совершении военных преступлений на Украине в период 2014-2015 годов. Также ему вменяют нарушение запрета на въезд в зону Шенгена.

Ранее адвокат Тордена раскрыла, какой срок грозит россиянину в Финляндии.

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