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В МАГАТЭ заявили об улучшении ситуации с безопасностью на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси отметил улучшение ситуации с безопасностью на ЗАЭС

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РИА Новости

Ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции постепенно улучшается. Об этом во время брифинга рассказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его выступление опубликовано на сайте агентства.

«Да, судя по тому, что я увидел, ситуация улучшается, но, как я уже говорил, мы не должны забывать, что идет военный конфликт», — сказал Гросси.

Он объяснил, что возможные атаки на ЗАЭС могут нарушить работу станции, а повлиять на это работающие на ней специалисты не могут, поэтому стабильность ситуации остается шаткой. Чьи именно атаки могут повредить станцию, Гросси не уточнил.

Визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялся 7 февраля. Гросси прибыл на территорию ЗАЭС в сопровождении сотрудников МАГАТЭ и представителей Минобороны Российской Федерации. В тот же день состоялась очередная ротация наблюдателей агентства на станции.

Ранее в Кремле заявили, что у президента РФ Владимира Путина нет планов встретиться с Гросси.

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