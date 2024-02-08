Житель Кургана был осужден за призывы к революции и расправе над мэром города

58-летний житель Кургана, призывавший в интернете к революции и расправе над мэром города и депутатами Госдумы, был признан виновным Центральным окружным военным суда Екатеринбурга. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Безработный мужчина был осужден за публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Осужденный гражданин публиковал в социальных сетях материалы с призывом к революции, насильственным действиям и расправам над рядом федеральных министров и депутатов Госдумы с целью смены власти в стране. Кроме того, из личной мести мужчина призывал к расправе над тогдашним мэром Кургана Еленой Ситниковой и руководством транспортных компаний.

За совершенное преступление житель Курган должен будет оплатить штраф в размере 300 тыс. руб. Кроме того, он приговорен к двум годам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.

Ранее Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества при распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к действиям против безопасности России.

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