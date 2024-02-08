Два человека стали жертвами ДТП с 29 машинами в Подмосковье

Двое человек стало жертвами массового ДТП на трассе М-4 в Подмосковье, еще шестнадцать — пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Массовое ДТП произошло около в 14.40, более 40 автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Ступинском районе Московской области.

«На место оперативно прибыли экстренные службы», — уточнили в пресс-службуе Минздрава России.

11 пострадавшим понадобилась помощь на месте, еще пятерых — госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

В этот же день из-за пришедшего в регион циклона в Подмосковье на трассе М-8 Ярославского шоссе столкнулись 22 автомобиля. Авария произошла на 45-м километре шоссе в сторону Москвы в городском округе Пушкино. В результате столкновения пострадали четыре человека. Движение транспорта на аварийном участке было перекрыто.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.