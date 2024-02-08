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Россия помогает не только россиянам, оказавшимся в заложниках у ХАМАС

Путин: Россия помогает не только россиянам, оказавшимся в заложниках у ХАМАС

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва активно оказывает поддержку гражданам различных стран, попавшим в заложники на Ближнем Востоке, при этом особое внимание уделяется россиянам.

«Мы, конечно, прежде всего, обращаем внимание на граждан России, но не только граждан Российской Федерации — но и на граждан других стран»», — отметил президент на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и председателем Федерации еврейских общин Александром Бородой в ходе обсуждения проблемы заложников на Ближнем Востоке.

Путин подчеркнул, что помощь Российской Федерации также охватывает пожилых людей и их родственников, переживших Холокост.

7 февраля стало известно, что Израиль может расширить операцию в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что еврейскому государству придется расширить наземную операцию в секторе Газа после ответа палестинского движения ХАМАС на предложение по сделке об обмене пленными, и отказаться от самого предложения.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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