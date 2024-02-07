Невеста участника СВО потратила 800 тысяч с его счета, пока он был на передовой

Отношения участника СВО из Ногинска и его невесты закончились заявлением в полицию. Об этом сообщает kp.ru.

Известно, что молодые люди сблизились в 2022 году и стали планировать женитьбу, но в октябре мужчину мобилизовали. Предполагалось, что за время службы у пары получится собрать деньги на свадьбу, зарегистрировать брак планировали когда военный уйдет в отпуск.

Перед отъездом мужчина попросил невесту отправлять по 20 тысяч рублей его сестре. Спустя некоторое время после отъезда жениха женщина перестала выделять будущей родственнице деньги.

Позже в соцсетях россиянка поделилась фото новой дорогой машины. Сестра военного была удивлена этому, так как невеста ее брата нигде не работала.

Спустя время родственница мужчины попросила у него 400 тысяч рублей в долг якобы на машину. Военный согласился и заявил, что денег на карте должно хватить. В результате невеста отказалась переводить сумму.

После этого сам мужчина связался с возлюбленной, но она ответила, что денег нет и перестала выходить на связь.

Во время отпуска участник СВО написал заявление в полицию. По факту кражи с банковского счета возбудили уголовное дело. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

На данный момент неизвестно, сколько потратила невеста. По данным издания, речь идет о 800 тысячах рублей.

Ранее в Твери коллекторы напали на супругу участника СВО из-за долгов его родственника.