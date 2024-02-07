Подросток из Челябинска выпал с 20-го этажа многоквартирного дома

Школьница из Челябинска выпала из квартиры на 20-м этаже одного из жилищных комплексов города. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в микрорайоне «Академ Riverside», на Университетской Набережной. По словам очевидицы, она заметила 15-летнюю школьницу под окнами дома.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сотрудники МВД проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что подросток рос в благополучной семье. Школьница не жила в том доме, из окна которого выпала. Предположительно, она решила навестить кого-то из знакомых.

Ранее в Новой Москве шестиклассница выпала из окна десятого этажа и выжила.