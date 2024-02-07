Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Подросток из Челябинска выпал с 20-го этажа многоквартирного дома

В Челябинске школьница выпала из окна 20-го этажа

close
100%
Depositphotos

Школьница из Челябинска выпала из квартиры на 20-м этаже одного из жилищных комплексов города. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в микрорайоне «Академ Riverside», на Университетской Набережной. По словам очевидицы, она заметила 15-летнюю школьницу под окнами дома.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Сотрудники МВД проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Известно, что подросток рос в благополучной семье. Школьница не жила в том доме, из окна которого выпала. Предположительно, она решила навестить кого-то из знакомых.

Ранее в Новой Москве шестиклассница выпала из окна десятого этажа и выжила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами