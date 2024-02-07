В День науки «Роснефть» презентует свой научно-проектный комплекс

На Международной выставке-форуме «Россия» в День российской науки «Роснефть» представит основные достижения и перспективы развития крупнейшего в Европе корпоративного научно-проектного комплекса, сообщается на сайте компании.

Как уточнили в «Роснефти», научно-проектный комплекс решает актуальные и перспективные задачи по направлениям деятельности компании. В его состав входят 30 проектных и исследовательских институтов с общей численностью сотрудников более 18 тыс. человек.

В рамках мероприятия посетителям павильона расскажут о целевых инновационных проектах «Роснефти», а также их познакомят с основными направлениями исследований и собственными цифровыми разработками для разведки и добычи нефти и газа.

Кроме того, в День российской науки в рамках Форума национальных достижений в павильоне компании пройдут мероприятия, приуроченные к отраслевому Дню экологии. Так, например, гости узнают о повышении экологичности бизнеса и новаторстве «Роснефти» в охране окружающей среды.

Экологи и ученые компании также расскажут об уникальных арктических экспедициях и экологических исследованиях. При этом посетителям расскажут о современных природоохранных технологиях, которые применяются на предприятиях Роснефти. Также гости узнают, как реализуется уникальный лесоклиматический проект в Красноярском крае.

Также в павильоне каждый день представляют различное оборудование научных институтов «Роснефти», демонстрируются видеоролики и документальные научные фильмы о деятельности Компании, проводятся тематические викторины с памятными призами, интерактивные игры.