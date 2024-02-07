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В Оренбурге восьмилетняя девочка отдала мошенникам 80 тыс. рублей ради игровой валюты

В Оренбурге девочка отдала мошенникам 80 тысяч рублей с карты матери

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Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Оренбурга лишилась 80 тысяч рублей из-за желания дочери поиграть в игру. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, неизвестный связался с восьмилетней девочкой через мессенджер и предложил приобрести игровую валюту в одном из приложений.

С помощью инструкций мошенника ребенок перевел через банковское приложение 50 тысяч рублей, затем через другое приложение еще 30 тысяч рублей.

После этого девочка сообщила о произошедшем матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

На данный момент афериста ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Москве лже-сотрудник ФСБ выманил у советского генерала и его супруги 50 миллионов рублей.

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