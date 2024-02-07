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Таможня Челябинска задержала около тонны украинских сладостей, которые хотели ввезти в РФ

Челябинская таможня не пустила в Россию около тонны украинских сладостей

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Depositphotos

Работники таможни и ФСБ задержали партию сладостей, которые пытались ввести из Казахстана. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу таможни.

В отправлении находилось около тонны кондитерских изделий. Среди них – конфеты, карамель, вафли и другие. Всего во время досмотра в грузовом отсеке одного из транспортных средств нашли более 800 упаковок.

«Как объяснил перевозчик, он не знал о стране происхождения груза и о том, что нарушает закон», – сообщили в таможне.

После обнаружения изделия изъяли.

В беседе с журналистами начальник службы таможенного контроля Челябинской таможни Денис Цымбала напомнил, что в РФ запрещен ввоз продукции, которую изготовили или отправили с Украины.

Ранее в Крыму таможня передала государству Bentley, принадлежавший американцу.

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