Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Крымский отец-педофил получил 20 лет колонии за надругательства над дочерьми

В Крыму отец-педофил получил 20 лет колонии за надругательства над дочерьми

close
100%
Depositphotos

В Крыму отца-педофила осудили на 20 лет за надругательства над двумя дочерьми. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Установлено, что житель Красноперекопска с июня 2010 года по июнь 2021 года совершал половые преступления с особой жестокостью против старшей дочери, которой на момент первого эпизода было 7 лет. Все это отец снимал на камеру и хранил на флеш-накопителе.

Сообщается, что все это время девочка была запугана, и рассказала о происходившем лишь после переезда в другой населенный пункт в ответ на претензии матери о нежелании общаться с семьей.

После этого началось следствие, в ходе которого было установлено, что после отъезда старшей дочери отец начал совершать иные действия сексуального характера в отношении десятилетней младшей дочери.

Суд приговорил россиянина к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года после отбывания срока.

Ранее пенсионера из Крыма за педофилию отправили в колонию на 17 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами