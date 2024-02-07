Крымский отец-педофил получил 20 лет колонии за надругательства над дочерьми

В Крыму отца-педофила осудили на 20 лет за надругательства над двумя дочерьми. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Установлено, что житель Красноперекопска с июня 2010 года по июнь 2021 года совершал половые преступления с особой жестокостью против старшей дочери, которой на момент первого эпизода было 7 лет. Все это отец снимал на камеру и хранил на флеш-накопителе.

Сообщается, что все это время девочка была запугана, и рассказала о происходившем лишь после переезда в другой населенный пункт в ответ на претензии матери о нежелании общаться с семьей.

После этого началось следствие, в ходе которого было установлено, что после отъезда старшей дочери отец начал совершать иные действия сексуального характера в отношении десятилетней младшей дочери.

Суд приговорил россиянина к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года после отбывания срока.

Ранее пенсионера из Крыма за педофилию отправили в колонию на 17 лет.