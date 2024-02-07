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Российский подросток обвинил сотрудников ГИБДД в избиении в лесу

Ura.ru: в Свердловской области подросток обвинил сотрудников ГИБДД в избиении

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Depositphotos

В Свердловской области 16-летний подросток обвинил двоих сотрудников ГИБДД в избиении в лесу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

По информации издания, инцидент произошел 7 февраля в городе Сухой Лог. Во время ночного патруля инспекторы заметили двух подростков, гулявших без сопровождения взрослых. Несовершеннолетние оскорбили сотрудников ГИБДД и попытались убежать, однако одного из школьников им удалось догнать.

Пойманный инспекторами подросток после возвращения домой рассказал, что мужчины вывезли его в лес и ударили. Сотрудники ГИБДД отрицают обвинения несовершеннолетнего.

Мать школьника написала заявление на инспекторов. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего, сообщает Ura.ru.

Ранее в Пермском крае сотрудник ДПС избил водителя при задержании и попал на видео.

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