Российский подросток обвинил сотрудников ГИБДД в избиении в лесу

В Свердловской области 16-летний подросток обвинил двоих сотрудников ГИБДД в избиении в лесу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам.

По информации издания, инцидент произошел 7 февраля в городе Сухой Лог. Во время ночного патруля инспекторы заметили двух подростков, гулявших без сопровождения взрослых. Несовершеннолетние оскорбили сотрудников ГИБДД и попытались убежать, однако одного из школьников им удалось догнать.

Пойманный инспекторами подросток после возвращения домой рассказал, что мужчины вывезли его в лес и ударили. Сотрудники ГИБДД отрицают обвинения несовершеннолетнего.

Мать школьника написала заявление на инспекторов. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего, сообщает Ura.ru.

Ранее в Пермском крае сотрудник ДПС избил водителя при задержании и попал на видео.