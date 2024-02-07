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В Новосибирске неизвестные в масках вытащили людей из машины и открыли по ним стрельбу

В Новосибирске неизвестные устроили массовую драку со стрельбой

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Shutterstock

В Новосибирске мужчины устроили драку со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Инцидент произошел около вокзала. По информации очевидцев, неизвестные окружили машину пострадавших и выбили стекла. После этого они вытащили пассажиров и избили. Спустя некоторое время нападавшие открыли стрельбу.

В результате один из пострадавших под звуки выстрелов сбежал в сторону вокзала. Второй также хотел скрыться, но его поймали, затолкали в машину и увезли.

На всех нападавших были маски. На месте обнаружили более десяти гильз.

Ситуацией заинтересовались в МВД. В полиции сообщили, что на данный момент проводится проверка. Сотрудники МВД выяснят все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Иркутске подросток с пистолетом пришел в чужую школу и приказал классу встать на колени.

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