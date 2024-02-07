В США полицейские арестовали мужчину, гулявшего в обнаженном виде по аэропорту, пишет Mirror. Сообщается, что он находился в алкогольном опьянении.

По данным СМИ, инцидент произошел во Флориде. 36-летний Мартин Евтимов припарковал автомобиль рядом с аэропортом и вошел внутрь здания в обнаженном виде. После этого он начал пробираться сквозь толпу к стойке регистрации, расталкивая людей вокруг себя.

Очевидцы сообщают, что мужчина находился в алкогольном опьянении, а его речь была бессвязной. Вскоре Мартина арестовали сотрудники полиции, которым он оказал сопротивление при задержании. Его поместили под стражу и предъявили обвинения в применении насилия сотрудникам правоохранительных органов и мелком хулиганстве.

«Я не собираюсь возвращаться в этот аэропорт», — заявил Евтимов на суде, ожидая приговора.

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