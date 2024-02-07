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В Белгороде и Белгородском районе действует сирена ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

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Shutterstock/Ireshetnikov54

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей не подходить дома к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

7 февраля Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал окраину села Пороз, расположенного в Грайворонском городском округе Белгородской области.

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) также попал населенный пункт Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. По словам губернатора Белгородской области никто не пострадал. После обстрела нашли различные повреждения в четырех частных домовладениях.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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