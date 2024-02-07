Россиянам объяснили, как идеально распланировать день

Ведение чек-листа задач поможет идеально распланировать день и найти время для работы, семьи и хобби. Об этом «Москве 24» рассказал начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости «Моя карьера» Никита Медведев.

Эксперт советует написать список дел в первые 10 минут рабочего времени, после чего выделить самые важные задачи и выполнить их в первую очередь. После этого важно выяснить, сколько незапланированных задач в среднем приходит в день, и в какое время это происходит. Данные об этом помогут понять, когда чаще всего появляются новые дела с ограниченным сроком выполнения.

Кроме того, нужно определить, какое количество задач можно выполнить в рабочее время и сохранить силы на другие дела. Для этого нужно посмотреть, сколько пунктов из чек-листа удалось довести до конца, а после окончания рабочего дня — сколько осталось сил по шкале от 1 до 5.

«Благодаря такой методике можно понять, какое максимальное число дел может быть выполнено не в ущерб ресурсам организма. И тогда картинка идеального дня начинает складываться. Зная оптимальное количество задач в день, человек может выстраивать план дел на неделю и даже на месяц», — заключил специалист.

Практикующий психолог, старший преподаватель Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики Гуманитарного института СПбПУ Юлия Бахонская до этого отметила в беседе с «Газетой.Ru», что для эффективного планирования дел важно определиться с количеством работы за определенный промежуток времени. По словам эксперта, его можно сформулировать так: «Я должен сделать отчет за два часа и, пока не завершу его, не буду заниматься ничем другим».

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