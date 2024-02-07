Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как идеально распланировать день

Эксперт «Моей карьеры» Медведев: чек-лист задач поможет распланировать день

close
100%
Shutterstock

Ведение чек-листа задач поможет идеально распланировать день и найти время для работы, семьи и хобби. Об этом «Москве 24» рассказал начальник отдела обучения и развития специализированного центра занятости «Моя карьера» Никита Медведев.

Эксперт советует написать список дел в первые 10 минут рабочего времени, после чего выделить самые важные задачи и выполнить их в первую очередь. После этого важно выяснить, сколько незапланированных задач в среднем приходит в день, и в какое время это происходит. Данные об этом помогут понять, когда чаще всего появляются новые дела с ограниченным сроком выполнения.

Кроме того, нужно определить, какое количество задач можно выполнить в рабочее время и сохранить силы на другие дела. Для этого нужно посмотреть, сколько пунктов из чек-листа удалось довести до конца, а после окончания рабочего дня — сколько осталось сил по шкале от 1 до 5.

«Благодаря такой методике можно понять, какое максимальное число дел может быть выполнено не в ущерб ресурсам организма. И тогда картинка идеального дня начинает складываться. Зная оптимальное количество задач в день, человек может выстраивать план дел на неделю и даже на месяц», — заключил специалист.

Практикующий психолог, старший преподаватель Высшей школы инженерной педагогики, психологии и прикладной лингвистики Гуманитарного института СПбПУ Юлия Бахонская до этого отметила в беседе с «Газетой.Ru», что для эффективного планирования дел важно определиться с количеством работы за определенный промежуток времени. По словам эксперта, его можно сформулировать так: «Я должен сделать отчет за два часа и, пока не завершу его, не буду заниматься ничем другим».

Ранее россиянам объяснили, как научиться финансовому планированию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами