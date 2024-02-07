Пробки в Москве достигли восьми баллов

Пробки на дорогах Москвы достигли уже восьми баллов, причиной стал сильный снегопад. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

Тем временем городские службы Москвы проинформировали, что снегопад продлится до конца дня и в ближайшие часы интенсивность осадков не снизится.

«В уборке города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний», – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Городские власти просят автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же это невозможно — следует проявлять на дороге повышенное внимание, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, не препятствовать движению колонн коммунальной техники.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидаются рекордные снегопады и низкое давление.