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«Три дня котовасили»: соседка рассказала о семье из Казани, где отец выкинул дочь из окна

Жительница Казани заявила, что родители выброшенной из окна девочки не работают

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Полиция в Казани несколько раз за последние три дня приезжала к семье, где отец сегодня выкинул из окна двухлетнюю дочь, спасая ее от воображаемого пожара. Об этом «Газете.Ru» рассказала соседка Марина. По ее словам, в семье трое детей, родители не работают.

«Мужчина в аптеку прибежал, говорит, ребенка выкинули с пятого этажа. Второго ребенка выдернули прямо в подъезде. Потом женщина в тапочках выбежала с младенцем в одеяле, по-видимому, мать. Соседи говорят, три дня котовасили, менты приезжали и уезжали, а сегодня начал орать, якобы пожар, и выкинул. Сам сидел в одних штанах в подъезде. Четыре машины полиции, один бобик, две «скорые» и пожарные. Пожарные проехать не смогли, от дороги пешком шли. Пожара нет. Всего в семье трое детей: старший сын и двойняшки. Родители оба не работают, снимают трехкомнатную квартиру, сейчас хозяина квартиры ищут. Хотят привести собаку, осмотреть квартиру на наличие наркотиков. Мужчина наркоман, видимо», — сказала она.

Как сообщал Telegram-канал 112, мужчина, выкинувший ребенка из окна, страдает от наркозависимости. Отмечается, что в семье двое приемных детей и один родной, ему около двух недель.

По данным регионального СК, ребенок упал в сугроб, у него диагностированы перелом руки и ушиб головного мозга. Возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточнили, что мужчина был задержан — по предварительным данным, он находился в состоянии опьянения.

Ранее соседка рассказала о спасении 3-летней девочки с карниза девятого этажа в Каспийске.

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