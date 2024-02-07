Андрей Воробьев проверил ход строительства кампусов техлицея в Истре

Корпус для проживания преподавателей на 50 мест в одном из трех образовательных кластеров Подмосковья введут уже к началу учебного года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, проверивший ход строительных работ в областном технологическом лицее имени Владимира Долгих в Истре.

Глава Подмосковья отметил, что технолицей в Истре был открыт 1 сентября 2023 года, и теперь успешно развивается.

«Очень надеюсь, что кампус для учителей, которые преподают здесь практически без выходных, потому что дополнительное образование является важной составляющей, мы сдадим к 1 сентября», — сказал Андрей Воробьев.

Он уточнил, что специалисты приезжают работать в Истру со всех регионов страны, для них необходимо создавать особые условия проживания.

«Технолицей должен стать флагманской площадкой для обмена опытом с другими школами», — заявил глава региона.

Также губернатор сообщил, что строители заложили здесь еще 2 кампуса, которые позволят дополнительно размещать ребят, приезжающих сюда из регионов.

Он напомнил о том, что в Подмосковье действует грантовая программа для детей, которую поддерживает компания «Норникель».

В состав кластера в Истре вошли школа на 960 мест и детский сад на 320 воспитанников. Кроме того, на территории работает стадион с подогревом поля и трибунами на 500 человек, детские игровые и спортивные площадки.

В лицее организована трилингвальная образовательная среда — дети учатся на трех языках. В лицее работают не только выпускники ведущих вузов страны, но и педагоги из Великобритании, США, Аргентины, ЮАР, Китая.

Помимо программирования, робототехники и вычислительных систем в технолицее есть занятия по киберспорту, информационной безопасности и законодательной базе по IT-направлению. Отдельное внимание уделено технологиям БПЛА, геймификации и прототипированию.