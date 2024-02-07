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В парках Подмосковья пройдут сказочные фестивали на выходных

Минкульт Подмосковья анонсировал проведение сказочных фестивалей на выходных

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Depositphotos

В ближайшие выходные, 10 и 11 февраля, в парках Подмосковья пройдут зимние фестивали, посвященные легендам и сказкам. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и туризма Московской области.

«10 февраля в Дубне пройдет фестиваль креативных санок «Салазки из сказки». А 11 февраля состоятся этнокультурный праздник «Велесов день» в экопарке «Авангард» в Электростали и фестиваль «Русская сказка» в Центральном городском парке культуры и отдыха Пушкино», — рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что детей и взрослых ждут фотосессии в тематических зонах, лекции о славянских обычаях и ритуалах, мастер-классы, квесты и ярмарки.

7 февраля стало известно, что около 2000 молодых иностранцев отправятся в путешествие по городам России в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024.

Заместитель генерального директора по региональному взаимодействию дирекции фестиваля Лариса Сулима рассказала, что региональная программа позволит глубже понять, как живет молодежь России, чем занимается, что любит, чем гордится, какие планы строит. Она подчеркнула, что участники получат незабываемые впечатления и новые знания.

Ранее Сбер анонсировал дату «Зеленого марафона».

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