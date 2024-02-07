Российский подросток попал в больницу после нападения толпы

В Подмосковье толпа молодых людей избила девятиклассника, подросток попал в больницу с травмами. Об этом сообщает Telegram-канал »Типичный Королев».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Королев вблизи гимназии №17. Около 20 человек толпой напали на учащегося девятого класса без объяснения причин и начали бить школьника ногами. Подросток попытался убежать от агрессоров, но его догнали и снова начали избивать.

Заметивший происходящее прохожий вступился за подростка, агрессивная толпа отступила. Затем на помощь пришли сотрудники учебного учреждения, которые отвели окровавленного школьника в помещение. Ему вызвали скорую помощь.

В больнице пострадавшему диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей. По факту произошедшего подано заявление в полицию.

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