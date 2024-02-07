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Дрон-камикадзе ВСУ повредил инфраструктурный объект связи в Белгородской области

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе атаковал село Пороз в Белгородской области

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Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал окраину села Пороз, расположенного в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате взрыва никто не пострадал, однако украинский беспилотник повредил инфраструктурный объект связи.

Чиновник добавил, что оперативные службы в ближайшее время начнут ликвидировать последствия.

6 февраля военные ВСУ атаковали херсонское село Каменка при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь из восьми дронов Вооруженных сил Украины.

31 января жители Санкт-Петербурга рассказали, что утром слышали громкий взрыв в разных районах города. Оказалось, что беспилотник успел долететь до Невского района и рухнул на территории завода «Невский мазут». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новый комплекс «Чистюля» для подавления дронов.

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