Ребенок четыре раза возвращался в горящий дом, чтобы спасти из огня отца и бабушку

В китайской провинции Хэнань ребенок помог отцу и бабушке спастись из горящего дома. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Пожар в частном доме в провинции Хэнань произошел ночью, маленький мальчик проснулся от запаха дыма и криков отца. Он забежал в спальню к мужчине и обнаружил, что тот потерял сознание, мальчик бросился в другую комнату, где спала его бабушка. Вместе они смогли перенести отца в гостиную.

Ребенок выбежал из дома и обнаружил, что родственники за ним не вышли, он вернулся в задымленное помещение, отыскал пенсионерку, вывел ее на улицу и побежал за отцом. Из-за сильного дыма и пламени мальчику пришлось четыре раза возвращаться в горящую постройку, он сумел вывести из нее отца. Причины возгорания устанавливают пожарные.

Ранее в Кургане 12-летний мальчик спас из горящего дома двух маленьких братьев и сестру.