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На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

Очередная группа экспертов МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС для ротации

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Alexander Ermochenko/Reuters

Очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прошла на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, ротация была осуществлена без внештатных ситуаций. Группа экспертов МАГАТЭ пересекла линию соприкосновения в Запорожской области и в колонне преследовали на территорию ЗАЭС.

В начале февраля Россия сообщила Международному агентству по атомной энергии о минных заграждениях в районе Запорожской АЭС. Соответствующую ноту направило постоянное представительство РФ при международных организациях в Вене.

26 января ситуацию вокруг Запорожской АЭС прокомментировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он заявил, что ее нельзя назвать стабильной. По словам Гросси, общая тенденция такова, что ЗАЭС может спокойно работать в течение недели, «а затем на нее нацеливается беспилотник», принадлежность которого директор МАГАТЭ не уточнил.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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