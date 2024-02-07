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Замерзшую женщину нашли на берегу реки в Тосно

«78.ru»: в Ленобласти замерзшую женщину нашли на берегу реки

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Depositphotos

В Тосно на берегу реки нашли женщину с обморожениями, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает «78.ru».

27-летнюю женщину обнаружили у домов по Пожарному проезду в Тосно на берегу реки. Пострадавшая находилась в сознании, женщину с обморожением пальцев рук и ног доставили в ближайшую больницу, она находится в состоянии средней степени тяжести.

Как местная жительница оказалась ночью на берегу реки, устанавливают правоохранительные органы.

Ранее трое детей получили обморожение, просидев больше двух часов в ледяной реке.

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