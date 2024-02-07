Сергей Кириенко посетил больницу и станцию скорой помощи в Верхнем Рогачике

Больница и станция скорой помощи в поселке Верхний Рогачик в Каховском районе Херсонской области обновляют оборудование и выстраивают новые стандарты лечения. Об этом первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко, посетившему населенный пункт, рассказала директор медицинского учреждения Елена Кулик. По ее словам, это стало возможным благодаря поддержке российской системы здравоохранения.

По словам директора медучреждения, благодаря Минздраву России только в 2023 году больница получила современное материально-техническое оснащение: аппарат для рентгенографии, анализатор гликированного гемоглобина, автомобили скорой помощи.

Это позволяет сопровождать пациентов округа на всем цикле лечения, отметила медик.

Также Елена Кулик сообщила, что для пожилых и тяжело больных пациентов в больнице развернуто паллиативное отделение.

Во время визита в больницу Верхнего Рогачика Сергей Кириенко заслушал планы по капитальному ремонту здания, который будет сделан силами шефов-регионов в 2024 году.

Кроме того, Сергею Кириенко рассказали о том, что сотрудники больницы ожидают поступления нового медицинского оборудования — это позволит расширить возможности диагностики и лечения.