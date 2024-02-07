Подросток поймал гигантского окуня весом 114 килограммов

Подросток в США поймал гигантского окуня, пишет Mirror. Вес рыбы составил 114 килограммов.

Окуня поймал 17-летний Исаак Фрэнсис в городе Сарасот, Флорида. В этот момент рядом со старшеклассником находился его отец, который помог сыну выудить рыбу на берег. По словам мужчины, такой трофей пополнит коллекцию ребенка, который увлекается рыбалкой с раннего детства.

После того, как подросток с отцом и друзьями сфотографировался с рыбой, ее отпустили обратно в воду. По словам специалистов, вытаскивать такую добычу из воды запрещено, поскольку структура скелета рыбы может не выдержать ее огромный вес вне воды.

«Эта большая рыба будет защищать свою территорию, когда ей угрожают, с помощью грохочущего звука, который она издает плавательным пузырем», — добавили эксперты.

Ранее британский школьник поймал рекордного сома на рыбалке в Испании.