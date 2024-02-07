Возле суда в Лондоне произошли взрывы

Возле Центрального уголовного суда в Олд-Бейли Лондоне были слышны взрывы. Об этом сообщает Mirror.

Сообщается, что из исторического здания валит дым. В доме было отключено электричество, из-за чего была проведена эвакуация. На месте работают пожарные.

7 февраля на военной фабрике «Милан Благоевич» в Сербии произошел взрыв.

5 февраля взрыв с обрушением произошел в районе Эребуни в Ереване.

Издание Politico писало, что в Великобритании могут повысить уровень террористической угрозы до максимального на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Возможность повысить уровень террористической угрозы рассматривает британская служба контрразведки MI5

Ранее глава британского правительства Риши Сунак заявил, что Лондон был бы готов отразить нападение со стороны Москвы, если бы РФ решила бы его осуществить.