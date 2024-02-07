Движение «Я/Мы Сергей Фургал» могут признать экстремистским

Хабаровский краевой суд рассмотрит иск о признании экстремистским движения «Я/Мы Сергей Фургал». Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, соответствующее ходатайство подала прокуратура. Заседание, на котором рассмотрят этот вопрос, пройдет 22 февраля.

Участники движения в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края в 2020 году устраивали массовые несанкционированные митинги на Дальнем Востоке. Сергея Фургала задержали в июле того же года по подозрению в организации покушения на бизнесмена Александра Смольского и расправе над предпринимателями Евгением Зорей и Олегом Булатовым. Фургал свою вину не признал.

Экс-губернатора приговорили к 22 годам колонии строгого режима в феврале 2023 года. Защитники и сторонники Фургала до сих пор требуют оправдать бывшего политика.

Ранее экс-адвоката Фургала заочно арестовали в Москве по делу о мошенничестве.