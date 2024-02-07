В Белоруссии разрабатывают вакцину от кариеса

В Белоруссии ученые и врачи разрабатывают вакцину от кариеса. Об этом рассказал главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Сергей Рубникович.

По его словам, специалисты работают над препаратом, который сможет мешать размножению микроорганизмов, вызывающих кариес. Средство должно препятствовать прикрепляемости вредных микроорганизмов к твердой ткани зуба.

До этого исследователи из Кувейтского университета выяснили, что грибки полости рта Candida albicans матери могут передаваться ребенку и создавать предпосылки для развития кариеса.

Исследователи предположили, что дрожжевые грибки могут проникать в организм младенцев во время родов, контакта с кожей матери или в ходе грудного вскармливания. Также не исключается, что развитие кариеса у детей вследствие разрушения зубов Candida albicans может быть связано с плохой личной гигиеной.

Ранее стоматолог назвала семь привычек, которые ухудшают здоровье зубов.