Седу Сулейманову, похищенную в Петербурге, могли убить родственники

Седу Сулейманову, похищенную в Санкт-Петербурге и насильно вывезенную в Чечню, могли убить родственники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Telegram-канал сообщает о возможном убийстве Сулеймановой со ссылкой на два независимых друг от друга источника. После конфликта с семьей девушка сбежала из дома в Чечне. Родственники пытались выдать Сулейманову замуж насильно.

Отмечается, что ей удалось переехать в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года родственники нашли ее. Они приходили с угрозами к ней на работу, требовали вернуться в Чечню. В итоге девушку обвинили в краже и вернули в Чечню.

«Уже в регионе с ней выпустили видео, в котором утверждалось, что девушка находится в нормальном состоянии. С тех пор никаких данных о ее судьбе не было. Молодой человек Сулеймановой Станислав Кудрявцев, который принял ради нее ислам, умолял власти и семью разрешить им увидеться, чтобы быть вместе», — говорится в сообщении.

До этого во Внуково задержали чеченку Селиму Исмаилову, которая сбежала от семьи из-за домашнего насилия.

Ранее заместитель председателя Госдумы Петр Толстой сообщил, что в России могут ввести наказание за ложные доносы на семью.