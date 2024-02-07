Депутат из Сыктывкара, критиковавший мэра, оказался в армии после антивоенных выступлений

Оппозиционного депутата из Сыктывкара, который критиковал работу мэра города, призвали в армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
25-летний Николай Удоратин работал учителем истории и представлял КПРФ в городском совете. Он отвечал за вопросы экономического развития и городского хозяйства, боролся с бюрократией и высказывал претензии мэру, если видел недочеты в его работе.
После начала СВО Удоратин занял антивоенную позицию и выступал против преследований защитников Шиеса. В последнее время он занимался разработкой проектов по поддержке семей мобилизованных. 6 февраля горсовет досрочно прекратил полномочия депутата, так как его призвали в армию.
По словам Удоратина, он служит уже несколько месяцев.
«Да, прохожу срочную службу с ноября 2023 года», — уточнил бывший депутат.
Ранее в ХМАО активист вышел на пикет в костюме Деда Мороза и потребовал отставки мэра города.