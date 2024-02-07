Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Депутат из Сыктывкара, критиковавший мэра, оказался в армии после антивоенных выступлений

«Осторожно, новости»: оппозиционного депутата из Коми призвали в армию

close
100%
Николай Удоратин/VK

Оппозиционного депутата из Сыктывкара, который критиковал работу мэра города, призвали в армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

25-летний Николай Удоратин работал учителем истории и представлял КПРФ в городском совете. Он отвечал за вопросы экономического развития и городского хозяйства, боролся с бюрократией и высказывал претензии мэру, если видел недочеты в его работе.

После начала СВО Удоратин занял антивоенную позицию и выступал против преследований защитников Шиеса. В последнее время он занимался разработкой проектов по поддержке семей мобилизованных. 6 февраля горсовет досрочно прекратил полномочия депутата, так как его призвали в армию.

По словам Удоратина, он служит уже несколько месяцев.

«Да, прохожу срочную службу с ноября 2023 года», — уточнил бывший депутат.

Ранее в ХМАО активист вышел на пикет в костюме Деда Мороза и потребовал отставки мэра города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами