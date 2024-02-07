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Туристу откусили нос во время драки на горнолыжном курорте

Mirror: в Австрии на горнолыжным курорте туристу откусили нос во время драки

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Shutterstock

На горнолыжным курорте в Австрии произошла драка между британскими туристами, в ходе потасовки одному из мужчин откусили кончик носа. Об этом сообщает Mirror.

На горнолыжном курорте Санкт-Антон в Австрии толпа пьяных туристов из Великобритании устроила драку у местного паба. Трое мужчин вышли из увеселительного заведения около восьми утра, к ним подошла группа молодых людей. После словесной перепалки они начали избивать приятелей.

В ходе потасовки один из нападавших откусил 29-летнему британцу кончик носа, пострадавший обратился за медицинской помощью. Обстоятельства драки устанавливают полицейские.

Ранее мужчина откусил нос бывшей девушке, узнав, что она устроилась на новую работу.

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