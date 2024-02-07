Студенты из 24 стран Азии подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи

Граждане 24 стран Азиатско-Тихоокеанского региона подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в марте на федеральной территории «Сириус». Об этом сообщила глава выступающего организатором мероприятия федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

По словам главы организации, молодежь стран Азиатско-Тихоокеанский региона проявляет активный интерес к фестивалю. В некоторых государствах работают национальные подготовительные комитеты фестиваля, которые занимаются привлечением участников и их отбором.

«Все это говорит о том, что в странах Азии есть общественный запрос на создание международного молодежного диалога. Поэтому наша страна предлагает площадку для выстраивания связей между молодыми лидерами со всего мира», — заявила Ксения Разуваева.

Она также добавила, что Всемирный фестиваль молодежи позволит обменяться лучшими практиками между участниками из разных стран и станет импульсом для развития международного молодежного движения, целью которого станет строительство многополярного мира.

На сегодняшний день заявки на участие поступили от граждан Китая, Японии, Вьетнама, Индии, Кореи, Сингапура и других.

Во Всемирном фестивале молодежи примут участие 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства, благотворительности, спорта, бизнеса, медиа.

В организации и проведении фестиваля будет задействовано 5 тыс. волонтеров из всех регионов России.