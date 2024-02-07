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Россиянин завел Telegram-канал, где от имени мусорки просит вывозить отходы со двора

Житель Приморья публикует в Telegram фото мусорки, чтобы отходы вывозили вовремя

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«Мусор. г.Владивосток. ул.Тоболькая 12»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Мусор. г.Владивосток. ул.Тоболькая 12»

Во Владивостоке придумали необычный способ борьбы с коммунальщиками, которые забывают вывозить мусор с придомовых территорий. Горожанин создал Telegram-канал «Вывези меня», посвященный этой проблеме, еще в конце декабря.

Житель дома №12 на Тобольской улице пояснил журналистам издания «Горизонтальная Россия», что решил таким образом обратить внимание властей на скопившийся с ноября крупногабаритный мусор.

Мужчина отметил, что жильцы многоэтажки регулярно пишут жалобы в службу по работе с отходами, но результатов пока не добились. Когда он начал ежедневно выкладывать в Telegram фото площадки с переполненными контейнерами, его публикациями заинтересовались местные СМИ.

Перед Новым годом коммунальщики убрали весь мусор, и какое-то время их мусорка «была самая чистая на районе». Тем не менее активист продолжил вести фотофиксацию и публиковать отчеты по мере необходимости.

Ранее медики добирались к пациентке на лошади из-за нерасчищенной от снега дороги в Тульской области.

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