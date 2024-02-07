Помощника воспитателя обвинили в избиении ребенка в московской гимназии

В Москве помощника воспитателя дошкольной группы гимназии подозревают в избиении пятилетней девочки с инвалидностью. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в дошкольной группе гимназии на юге Москвы, 63-летняя помощница воспитателя во время обеда ударила по губам пятилетнюю девочку с инвалидностью.

Происходящее сняла на видео мать ребенка, которая пришла забирать дочь, запись она предоставила в администрацию образовательного учреждения, помощника педагога уволили. Семья девочки обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Няня признала свою вину и объяснила свой поступок.

«Во время обеда я увидела, как девочка выливает на себя кружку с компотом. Я подбежала к ней, стала быстренько снимать мокрую одежду, как вдруг воспитанница стала кусаться. Я чуть ударила ее по губам. Признаю, что мне не следовало этого делать, захлестнули эмоции», — объяснила пожилая женщина.

Известно, что подозреваемая в жестоком обращении работает с детьми более 20 лет, конфликтов с родителями и воспитанниками у нее не было.

Ранее в Ростове-на-Дону воспитателя обвинили в избиении ребенка в детском саду.