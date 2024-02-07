Песков прокомментировал отказ HBO работать с актером Биковичем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что у российского и сербского актера Милоша Биковича будет много интересных предложений, а отмены съемок — вопрос частной компании.

Так он ответил на просьбу прокомментировать решение канала НВО, отказавшего Биковичу в съемках в третьем сезоне сериала «Белый лотос».

«Это совсем не наш вопрос. Это частная компания, кого хочет нанимает, кого хочет — не нанимает», — пояснил Песков.

В январе министерство иностранных дел Украины обратилось к телеканалу HBO, выступающему платформой для сериала, и выразило свою обеспокоенность тем, что актер Милош Бикович поддерживает Россию в связи с началом специальной военной операции (СВО). В результате артист покинул проект «Белый лотос», и HBO принял решение расторгнуть с ним контракт.

«Белый лотос» изначально задумывался как мини-сериал — его первый сезон был посвящен похождениям гостей и сотрудников отеля вымышленной сети «Белый лотос» на Гавайях. Впоследствии шоу было решено продолжить в формате антологии: действие второго сезона разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии. Единственными актерами, которые снялись в обоих сезонах, стали Дженнифер Кулидж и Джон Гриз.

Ранее Бикович сравнил подход к съемкам Михалкова и Шипенко.