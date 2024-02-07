Региональная программа фестиваля молодежи пройдет в 30 городах России

Около 2000 молодых иностранцев отправятся в путешествие по городам России в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Региональная программа позволит глубже понять, как живет молодежь России, чем занимается, что любит, чем гордится, какие планы строит», — рассказала заместитель генерального директора по региональному взаимодействию дирекции Всемирного фестиваля молодежи Лариса Сулима.

Она отметила, что участники региональной программы из-за рубежа получат незабываемые впечатления и новые знания о России.

Каждый участник посетит один из 30 крупнейших городов России. Также участники посетят Москву и узнают о главных достижениях науки и промышленности на выставке-форуме «Россия».

Всего региональная программа предлагает 5 тематических маршрутов: «Жить и работать в России», «Дорога памяти», «Страна без границ», «Мы вернулись в Россию», Международная выставка-форум «Россия».

Всемирный фестиваль молодежи пройдет на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года.