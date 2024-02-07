Россиян призвали перепроверять странные просьбы от шефа на работе

В последнее время мошенники часто звонят россиянам от имени их начальника, используя при этом искусственный интеллект, который меняет голос и создает нужный фоновый шум. Звонки выглядят очень реалистичными, поэтому лучше перепроверять все странные просьбы и поручения руководителя, предупредил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с телеканалом «360».

Часто злоумышленники также выдают себя за родственника жертвы, разговаривая с родителями голосами их детей. Причем после стандартного звонка происходит видеозвонок по WhatsApp, где с помощью фото создан дипфейк, из-за чего появляется уверенность в разговоре с родственником, отметил Курочкин.

Иногда от шефа приходит просьба, которая не соответствует его обычному поведению – к примеру, он просит дать в долг или прислать деньги из кассы либо со счета, хотя раньше такого никогда не было. В этом случае нужно отнестись к поручению с подозрением.

«Если просят денег, переоформить фирму, оплатить счет, который не относится к деятельности вашей компании, позвоните шефу. Ничего страшного — он вам только спасибо скажет за бдительность», — подчеркнул специалист.

Также злоумышленники могут подделать аккаунт начальника в соцсети, поэтому при получении странных сообщений следует все перепроверять. Специалист также посоветовал личному помощнику руководителя вместе с начальником придумать кодовое слово или пароль, который подтвердит, что звонок настоящий.

Ранее в Татарстане бухгалтер перевела мошенникам 24 млн рублей со счета предприятия по просьбе лже-директора.