В Кремле оценили призыв запретить доносительство в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил призыв партии «Новые люди» бороться с доносительством в России.

По словам представителя Кремля, доносительство — это «плохо», критика — «хорошо», последнее нужно для того, чтобы понимать, «что не так».

«А доносительство было и есть плохо. Это не совсем наша прерогатива — фиксировать (доносы). Мне неизвестно, чтобы доносительство приобретало массовые характеристики», — добавил Песков.

На этой неделе стало известно, что члены Госдумы от фракции «Новые люди» направили на отзыв в российское правительство законопроект, который позволяет наказывать россиян, пишущих ради пиара серийные доносы в правоохранительные органы.

Кроме того, депутат Государственной думы, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала бороться с «вирусом доносительства» в России.

По словам парламентария, в настоящее время доносительство в России вышло за пределы сферы культуры и может «перейти в пандемию», а все разумные люди должны противостоять этому «вирусу».

Ранее сообщалось, что из московской библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза из-за доноса пенсионера, которому сотрудники запретили выпивать в зале.