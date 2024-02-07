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Пара из Бельгии приютила в своем доме дикого кабана

L'avenir: супруги из Бельгии живут вместе с диким кабаном, которого нашли на охоте

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Кадр из видео L'Avenir

Пара из Бельгии приютила в своем доме дикого кабана, пишет издание L.

Животное в дом принес Грегори Гио, ходивший на охоту. Его собаки нашли 700-граммового кабана, и у мужчины не хватило духу оставить беспомощного зверя на произвол судьбы. Тиффани, жена бельгийца, рассказала, что сначала они планировали выходить его и отпустить обратно на волю, но потом передумали и отвезли на ферму.

«Через несколько дней нам позвонили и попросили забрать его, потому что он отказывался есть», — вспоминает женщина.

Пара забрала кабана обратно, дала ему кличку Оскар, и он стал частью семьи. У питомца есть собственный диван, подушки и одеяло. Сейчас вес животного составляет 80 кг и продолжает увеличиваться.

Ежедневно Оскар съедает от 1,5 до 2 кг корма. Как правило, это овощи, хлеб и иногда что-нибудь сладкое. Супруги признались, что уже не представляют свою жизнь без кабана, который стал для них словно ребенком.

Ранее специалисты рассказали, как выжит при встрече со стадом кабанов.

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