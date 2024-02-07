Россиянка показала опасную сосульку над входом в почту

Жительница Челябинска сняла на камеру опасную сосульку, которая висит под козырьком пятого этажа над входом на почту. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Шестое февраля, «Почта России», Гагарина, 64. Глыба висит над самым входом в почту», — рассказывает автор видео.

По словам женщины, она раздобыла контакты службы, которая должна убрать опасную глыбу льда, и передала их начальнику отделения почты несколько дней назад. Однако гигантская сосулька после этого с козырька дома так и не исчезла.

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