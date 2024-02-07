Сбер анонсировал дату «Зеленого марафона»

Один из крупнейших в мире беговых фестивалей — организованный Сбером «Зеленый марафон-2024», пройдет в 60 городах России 1 июня в День защиты детей. Дата выбрана неслучайно: все средства, собранные в рамках регистрации участников спортивного мероприятия будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Зампред правления компании пояснил, что Сбер анонсировал масштабный спортивный и благотворительный фестиваль для всей семьи именно 7 февраля, поскольку ровно 10 лет назад состоялось торжественное открытие XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, к которым Сбер имел самое непосредственное отношение: был генеральным партнером Игр.

«Да и в целом «Зеленый марафон», который стартовал в 2012 году, за два года до Сочи-2014, появился благодаря этим Играм, которые стали мощным драйвером развития физической культуры и спорта в стране», — добавил Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что в каждом городе участники пробегут основную дистанцию — 4,2 км, одну десятую часть марафона, которая по силам любому бегуну. В некоторых городах будут и другие дистанции, забеги для детей, скандинавская ходьба.

По словам Кузнецова, самый широкий спектр дистанций будет в Москве, где старт вновь пройдет в самом сердце столицы — на Васильевском спуске возле Кремля и парка «Зарядье». Участвовать может каждый независимо от уровня подготовки. Смысл «Зеленого марафона» в том, что любой, кто выйдет на старт любой дистанции, — уже спортсмен.

По мнению зампреда правления Сбера, будет интересно и болельщикам. «Зеленый марафон» он назвал семейным праздником здорового образа жизни.

Кузнецов отметил, что предусмотрено множество активностей: концерты, акции и конкурсы для детей и взрослых. Посетители узнают больше о Сбере и его сервисах на все случаи жизни, смогут выиграть призы, поучаствовать в социальных и благотворительных акциях.

Ранняя льготная регистрация участников со скидкой в 10% откроется в Москве в конце февраля. Бесплатная регистрация в регионах стартует в марте.

«Зеленый марафон» — это уникальная возможность зарядиться бодростью, хорошим настроением и помочь детям, убежден Кузнецов.