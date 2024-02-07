Онищенко назвал разговоры о «болезни X» анекдотом

Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко во время видеомоста «Биобезопасность стран ЕАЭС» заявил, что никакой «болезни X» нет и считает, что это всего лишь формула речи. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что обсуждение этой болезни — не более чем анекдот.

«За окном такая жизнь идет интересная, столько много событий, а вы эти анекдоты собираете...» — заявил Онищенко.

По его словам, цивилизация построена таким образом, что все время идет межвидовая борьба. Поэтому в мире периодически возникают пандемии. Онищенко уточнил, что, возможно, в будущем наступит очередная пандемия гриппа, коронавируса или оспы.

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что подготовка мирового сообщества к смертоносной «болезни X» позволит лучше бороться с будущими пандемиями. По его словам, специалисты хотят придумать механизм, который позволит в короткие сроки после выявления первого случая заболевания «болезнью Х» разработать и начать применять лекарство.

Ранее Роспотребнадзор назвал возможные мотивы происхождения заявлений о «болезни Х».