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Россиянину проткнули легкое во время сеанса иглоукалывания в массажном салоне

В Уссурийске мужчина попал в реанимацию после сеанса иглоукалывания

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Shutterstock

В Приморье мужчина оказался в реанимации после сеанса иглорефлексотерапии в массажном салоне, супруга пострадавшего завила, что ему проткнули легкое. Об этом сообщается в Telegram-канале «News.VL».

Инцидент произошел в конце 2023 года, житель Уссурийска по совету жены пришел на сеанс массажа, после процедуры ему предложили пройти иглоукалывание, спустя некоторое время россиянину стало плохо. Он почувствовал сильное жжение и боль в груди и едва не потерял сознание. Мужчину доставили в больницу и после осмотра отпустили домой, однако спустя час его состояние начало стремительно ухудшаться.

По сообщениям местных СМИ, пострадавшего доставили в отделение реанимации, где у него диагностировали прокол легкого. Клиента массажного салона удалось спасти, семья обратилась с заявлением в прокуратуру и правоохранительные органы.

Региональный СК возбудил уголовное дело в отношении руководителя и мастера массажного салона об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиян предупредили об опасности услуг самозанятых мастеров маникюра и косметологов.

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