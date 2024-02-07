Врач объяснила, почему бананы называют продуктом счастья

Бананы называют продуктом счастья, потому что в них содержится большое количество аминокислоты тирозина. Об этом Life рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По ее словам, из тирозина синтезируются энкефалины (пептиды, обладающие морфиноподобным действием), которые могут вызвать состояние радости, удовольствия, счастья. В бананах также содержатся калий, витамины B1, B2, B6, железо, продолжила врач.

«Бананы можно назвать стратегическим продуктом, потому что они еще содержат антиоксиданты, и их по составу, по ценности можно сравнить с ягодами асаи, которые стоят очень дорого. Можно съесть банан — и мы получим те же самые витамины и микроэлементы», — отметила Мухина.

Эксперт добавила, что в день можно съедать не более трех-пяти бананов при условии, что у вас нет проблем с сахаром в крови.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что самыми полезными бананами являются зеленые, потому что в них содержится наименьшее количество сахара. По ее словам, употребление таких бананов в меньшей степени будет повышать уровень глюкозы в крови.

Ранее специалисты назвали заболевания, при которых противопоказаны бананы.