Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему бананы называют продуктом счастья

Врач Мухина: бананы считаются продуктом счастья

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бананы называют продуктом счастья, потому что в них содержится большое количество аминокислоты тирозина. Об этом Life рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По ее словам, из тирозина синтезируются энкефалины (пептиды, обладающие морфиноподобным действием), которые могут вызвать состояние радости, удовольствия, счастья. В бананах также содержатся калий, витамины B1, B2, B6, железо, продолжила врач.

«Бананы можно назвать стратегическим продуктом, потому что они еще содержат антиоксиданты, и их по составу, по ценности можно сравнить с ягодами асаи, которые стоят очень дорого. Можно съесть банан — и мы получим те же самые витамины и микроэлементы», — отметила Мухина.

Эксперт добавила, что в день можно съедать не более трех-пяти бананов при условии, что у вас нет проблем с сахаром в крови.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что самыми полезными бананами являются зеленые, потому что в них содержится наименьшее количество сахара. По ее словам, употребление таких бананов в меньшей степени будет повышать уровень глюкозы в крови.

Ранее специалисты назвали заболевания, при которых противопоказаны бананы.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами