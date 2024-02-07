Названы признаки пониженного гемоглобина у пожилых

Упадок сил, одышка и ухудшение памяти могут указывать на снижение гемоглобина у пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«При низком гемоглобине мозг пожилого человека тоже начнет недополучать кислород. Соответственно, станет ухудшаться память, умственные способности будут затормаживаться», — отметила врач.

По ее словам, норма гемоглобина в разных лабораториях может разниться. В среднем нижней границей нормы у женщин считается 120 граммов на литр, у мужчин — 130 граммов на литр. Показатели ниже этих могут говорить о дефиците, уточнила Чернышова.

Эксперт советует представителям старшего поколения сдавать общий анализ крови раз в год даже при отсутствии каких-либо симптомов, чтобы вовремя распознать снижение гемоглобина.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова до этого говорила, что людям, у которых низкий уровень гемоглобина, стоит включать в свой рацион продукты, богатые железом. Она уточнила, что к ним относятся мясо, птица, рыба, свекла, шпинат, горох, бобы, фасоль, чечевица, различные крупы.

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