Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Совет Федерации 7 февраля единогласно одобрил закон о конфискации имущества при распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ и призывах к действиям против безопасности России. Трансляцию заседания вел официальный сайт Совфеда.

В тексте законопроекта указали, что изменения должны будут внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за действия, направленные против безопасности России, а также за публичные оскорбления и дискредитацию армии.

Первый зампред этого комитета Владимир Полетаев отмечал, что действующая система не меняется, институт конфискации, как и в действующем законодательстве, остается не наказанием, а иной мерой уголовно-правового воздействия, призванной предотвратить дальнейшее совершение преступления или оказать профилактическое воздействие.

Он обратил внимание, что практика конфискации имущества уже существует. Однако закон расширит перечень преступлений. То есть помимо террористических и экстремистских преступлений к ним добавят преступления против безопасности России, заключил парламентарий.

Ранее «Газета.Ru» объяснила, может ли суд отобрать квартиру за фейки об армии.