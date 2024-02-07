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В Сургуте директора частной охранной фирмы обвинили в изнасиловании четырехлетней девочки

«86.ru»: в ХМАО директора охранной компании подозревают в изнасиловании ребенка

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Сургуте руководителя частного охранного предприятия задержали по подозрению в изнасиловании четырехлетней девочки. Об этом сообщает «86.ru».

51-летнего директора ЧОПа из Сургута подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней. По версии следствия, осенью 2023 года мужчина надругался над четырехлетней девочкой в своей квартире, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

Возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключен под стражу. По данным местных СМИ, пострадавший ребенок приходится подозреваемому внучкой.

Ранее мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку в туалете детского сада.

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